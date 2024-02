Wirtschaftsempfang in Andernach: Mittelstandsunion plädiert für Mut und Tatkraft

Beim Wirtschaftsempfang der Mittelstandsunion in Andernach ging es um aktuelle Chancen und Herausforderungen. Festrednerin Gitta Connemann hält ein Plädoyer unter dem Motto: „Mut, Ideen, Taten“.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion hatte zum Neujahrsempfang geladen. Foto: G. Schmidt

Die Landtagsabgeordnete Anette Moesta und Jörg Meurer, Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Mayen-Koblenz, blicken zufrieden auf ihren Wirtschaftsempfang in Andernach zurück. Anette Moesta, heimische Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Andernach-Mendig-Pellenz, begrüßte ein großes Publikum aus dem regionalen Mittelstand und eine Vielzahl an hochkarätigen Gästen, heißt es in einer Pressemitteilung. Festrednerin Gitta Connemann, Mitglied des Bundestags und Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, begeisterte, heißt es weiter, mit einem inspirierenden Impulsvortrag die Zuhörer.

Connemann ging auf die aktuellen Herausforderungen und Chancen in Deutschland ein, wobei sie insbesondere Themen wie Bürokratie, steigende Energiepreise und den Fachkräftebedarf adressierte. Ihr Zehnpunkteplan, der Lösungsansätze für diese Probleme skizzierte, sei im Publikum auf große Zustimmung gestoßen. Besonders hervorzuheben war ihr Plädoyer für Mut und Tatkraft – unter dem Motto: „Mut, Ideen, Taten“ – und die Anerkennung der Bedeutung von Menschen mit Migrationshintergrund für die deutsche Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Existenzgründungen.

Der lebhafte und konstruktive Austausch zwischen den Rednern und Teilnehmern unterstreicht den Erfolg des Wirtschaftsempfangs Landtagsabgeordnete Anette Moesta

Die anschließende Talkrunde, an der neben Gitta Connemann auch der Erste Kreisbeigeordnete Pascal Badziong, Ralf Seekatz, Mitglied des Europäischen Parlaments und Gordon Schneider, CDU-Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz, teilnahmen, bot Raum für vertiefende Diskussionen. Die Moderation übernahm Gereon Haumann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Rheinland-Pfalz und Präsident des Dehoga.

„Der lebhafte und konstruktive Austausch zwischen den Rednern und Teilnehmern unterstreicht den Erfolg des Wirtschaftsempfangs, der durch die leidenschaftliche und überzeugende Präsentation von Gitta Connemann gekrönt wurde“, fasst Anette Moesta den Abend zusammen. Jörg Meurer, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Mayen-Koblenz, bedankte sich bei allen Teilnehmern und freute sich auf weitere anregende und wegweisende Veranstaltungen im Laufe des Jahres.