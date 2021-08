In den vergangenen Jahren wurden immer mehr hilfsbedürftige Tiere in die Obhut des 1984 gegründeten Vereins der Wildvogel-Pflegestation und ihrer angeschlossenen Igelstation gegeben. Dort gibt es Hilfe für sie. Die Tiere werden an 365 Tagen im Jahr von einem motivierten Team aus haupt- und ehrenamtlichen Tierpflegern versorgt.