Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, einen Geldautomaten der Kreissparkasse (KSK) Mayen zu sprengen. Die Täter schlugen um 3.18 Uhr an der Hausener Straße 2 in Mayen zu, wie die Polizei Mayen berichtet. Das Gebäude, in dem sich der Geldautomat befindet, wurde dabei nach Angaben der KSK Mayen stark beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe machen KSK und Polizei nicht. Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos.