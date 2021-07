Der Pionier des amerikanischen Naturalismus hat seine Wurzeln in Mayen. Seit 1984 ist das Haus, in dem sich Stadtbibliothek und Tourist-Information befinden, nach ihm benannt, und eine Gedenktafel erinnert an den Journalisten und Schriftsteller. Die Rede ist von Theodore Dreiser, dessen großes Thema das Leben in den Großstädten mit all seinen Abgründen war.