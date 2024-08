Obermendig

Wettkampf zwischen 18 Regenten: Peter Morhardt ist Bezirkskönig in der Pellenz

i Bei herrlichem Wetter präsentierte sich der Vorstand mit den Siegern des Bezirkskönigsschießens in Obermendig und den amtierenden Prinzen. Foto: Ulrich Eckhard

Der Bezirksverband Pellenz kürte seinen neuen Schützenkönig: Peter Morhardt holte mit 29 Ringen den Titel des Bezirkskönigs und ist damit auch startberechtigt beim Bundesfest in Reinsberg für das Diözesan- und Bundeskönigsschießen sowie 2027 in Kroatien beim Europakönigsschießen. Das teilt der Bezirksverband Pellenz in einem Bericht über das Bezirkskönigsschießen in Obermendig mit.