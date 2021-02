Westnetz sorgt für schnelles Internet in Polch: Arbeiten am Glasfasernetz abgeschlossen

Mehr schnelles Internet gibt es ab sofort in Polch: Die Westnetz GmbH hat im Auftrag der Westenergie Breitband GmbH die Bauarbeiten für die Infrastruktur in der größten Stadt des Maifelds erfolgreich abgeschlossen, so dass nun alle Anwohner im Ausbaugebiet über Hochleistungsanschlüsse an das Glasfasernetz verfügen. Haushalte und Unternehmen profitieren von dem erfolgreichen eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau, bei dem das Energieunternehmen, die Bürger und Stadt vor Ort engagiert und erfolgreich zusammenarbeitet haben, heißt es in einer Pressemitteilung.