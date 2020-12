Plaidt

Eine Kfz-Werkstatt brannte am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Plaidt. Als die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz am Einsatzort auf dem ehemaligen Mohr-Gelände ankamen, schlugen bereits fünf Meter hohe Flammen aus dem Gebäude und es hatte sich eine starke Rauchsäule entwickelt.