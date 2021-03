Werden im neuen Parkdeck Partys gefeiert? Anwohner beschweren sich über nächtlichen Lärm

Entwickelt sich das neue Parkdeck gegenüber des Runden Turms zu einer illegalen Partylocation, in der unter Missachtung der Corona-Schutzverordnung nächtlich gefeiert wird? Diese Vermutung hat ein Anwohner der Hochgarage, der sich bei der Stadt über massiven Lärm durch Personen beklagt, die sich spätabends in Gruppen dort aufhalten und unter anderem mit quietschenden Reifen durch das Parkdeck kurven würden. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses fragte Gerhard Masberg (CDU), wie die Verwaltung die Situation bewertet.