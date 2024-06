Plus Kreis Mayen-Koblenz Wer wird neuer MYK-Landrat? Die letzten Meter mit Christian Altmaier Von Birgit Pielen i Christian Altmaier (links) besucht die Firma Rundoor von Jürgen und Annette Portz in Waldesch. „Zu den Menschen gehen und zuhören“, lautet seine Devise. Foto: Birgit Pielen Zwei Kandidaten sind noch im Rennen um das Amt des Landrates im Kreis Mayen-Koblenz, beide kämpfen nach einem extrem knappen ersten Wahlgang weiter um die Gunst der Wähler. Die Rhein-Zeitung hat die Bewerber um die Nachfolge von Alexander Saftig im Wahlkampf begleitet. Wie schlagen sie sich? Wie reagieren die Menschen? Hier geht es zum Porträt von Christian Altmaier (Freie Wähler). Lesezeit: 4 Minuten

Wenn das am Sonntag mal so einfach wäre wie an diesem Donnerstag, wo sich die Türen wie von selbst für Christian Altmaier (Freie Wähler) öffnen. Der 45-Jährige besucht das Unternehmen Rundoor in Waldesch, das auf automatische Türen spezialisiert ist. Die Tür, die Altmaier noch weitaus mehr interessiert, ist einige Kilometer ...