Wer sitzt alles in den neuen Gemeinderäten? Viele Newcomer in der VG Mendig

i Rudolf Wingender (rechts) übergibt nach 20 Jahren sein Amt als Volkesfelder Ortschef in die Hände von Rudolf Schüller und verlässt den Rat. Foto: Hannah Klein

Überall in den Gemeindeparlamenten in der Verbandsgemeinde Mendig gibt es klare Verhältnisse: Es dominiert in Thür, Rieden und Bell jeweils eine starke Fraktion. In Volkesfeld gab es eine Ein-Listen-Wahl. Wer spricht künftig in den Räten mit?