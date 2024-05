Plus Mayen

Wenn Hunde die Schulbank drücken: Supernasen stellen sich Mayener Schülern vor

Von Elvira Bell

i Trotz Regen gab es auf dem Schulhof auch praktische Vorführungen, etwa von Willi und seinem Frauchen Heidi Rademacher. Foto: Elvira Bell

Wau. was für tolle Supernasen: Auf Einladung von Simone Schick, Leiterin der Klasse 1c der Grundschule St. Clemens, waren am letzten Tag vor den Pfingstferien ein Flächensuchhund mit Einsatzerfahrung sowie jeweils zwei Mantrailing- und zwei Flächenazubis sowie zwei Welpen der BRH Rettungshundestaffel Rhein-Mosel als außerschulischer Partner in der Turnhalle sowie auf dem Schulhof zu Gast.