Plus Andernach Wenn der „Röhrende Hirsch“ zum Goldesel wird: Kunstsprechstunde im Parkotel Andernach Von Wolfgang Lucke i Experte Aaron Gärtner schaut bei dieser Skulptur genau hin. Im Andernacher Parkhotel nutzen viele Interessierte die Gelegenheit, ihre kleinen Schätze bewerten zu lassen. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke Das Mannheimer Auktionshaus ist zur Kunstsprechstunde in Andernach. Interssierte können hier für einen Tag jegliche Schätze oder vermeintlich wertvolle Gegenstände von den Experten auf ihren Wert prüfen lassen. Ob sich hinter den Mitbringseln der Andernacher vielleicht wahre Raritäten verbergen? Lesezeit: 3 Minuten

Fernsehsendungen wie „Bares für Rares” sind über Jahre Quotenrenner. Die Freude an verborgenen Schätzen, die Neugier auf in Dachkammern vergessene Kunstsensationen ist riesig. Wer würde nicht gerne hinter dem „Röhrenden Hirsch” in Omas Wohnstube das verschollene Werk eines berühmten Künstlers entdecken? Das spannende „Spiel“ konnten jetzt Interessierte im Parkhotel Andernach ...