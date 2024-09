Plus Mayen

Wenn das Dampfbügeleisen oder die Musikanlage streiken – 1000. Reparatur im Mayener Repair Café

Von Elvira Bell

i Das Repair Café erfreut sich großer Beliebtheit. Evi Schäfer war die 1000. Besucher. Ihr Kommen wurde von Heide Schmitt (2. von rechts) und Meta Grones (links) mit einem Geschenk belohnt. Die pädagogische Mitarbeiterin Melanie Hellmann (rechts) begleitet das Repair Café. Foto: Elvira Bell

Zwar ist das ordnungsgemäße Wegwerfen von defekten Geräten relativ einfach, aber es gibt auch eine andere Lösung: In Repair Cafés kümmern sich ehrenamtliche Reparateure um solche Dinge. Einmal im Monat geschieht das auch in den Räumlichkeiten der Katholischen Familienbildungsstätte in Mayen. Vor Kurzem wurde hier die 1000. Reparatur durchgeführt.