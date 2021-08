Emilie Wagner klingt besorgt. Die Koblenzerin, die im Oktober ihren 83. Geburtstag feiert, hat einen Brief an die Bildungsministerin geschrieben. Nicht das erste Mal. „Aus Liebe zu meinen Enkeln melde ich immer wieder“, schreibt sie. Ihr Ziel: Das Land möge die Schulen sicherer machen. Insbesondere mithilfe von modernen Luftfiltern in den Klassenräumen.