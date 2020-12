Mayen

Aktuell erleben wir mit der Corona-Pandemie eine Krise von weltweitem Ausmaß – eine Epidemie, wie sie viele Menschen noch nie erlebt haben. Doch was uns heute beispiellos vorkommt, hat es auch in früheren Zeiten schon gegeben. Wir haben mit Hans Schüller, dem Vorsitzenden des Geschichts- und Altertumsvereins Mayen, in die Vergangenheit geblickt.