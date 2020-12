Mendig

Vor allem bei älteren Bikern wird sich am Samstag, 28. März, alles um die gemeinsam gepflegte Leidenschaft Motorrad drehen. Legenden und namhafte Größen der Motorradszene aus Deutschland, Holland und Österreich werden sich mit ihren Gespannen und Rennmaschinen aus vergangenen Zeiten in der Laacher-See-Halle in Mendig ein Stelldichein geben. Interessierte sind von 16 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zum Anschauen der Gefährte und natürlich auch zum Fachsimpeln eingeladen.