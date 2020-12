Mendig/Andernach

Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft steht wie so vieles andere auch unter dem massiven Einfluss der Pandemie. Nehmen die Kunden in diesem Jahr die Corona-bedingten Einschränkungen, wie etwa die Hygiene- und Abstandsbestimmungen in Kauf, um in den Läden vor Ort zu shoppen? Oder meiden viele Konsumenten bewusst die Innenstädte, um ihre Einkäufe vermehrt online zu tätigen? Die RZ hat mit mehreren Geschäftsleuten über ihre Erwartungen gesprochen.