Weihbischof Peters spendet den Segen – Pilliger Friedensglocke feierlich geweiht

Pillig

Mit einem besonderen Gottesdienst in die Adventszeit gestartet ist die Ortsgemeinde Pillig: Weihbischof Jörg Michael Peters aus Trier weilte in St. Firminus, um die neue Bronzeglocke der Kirche feierlich zu weihen. Das knapp 200 Kilogramm schwere Instrument aus der Glockenschmiede Hermann Schmitt in Brockscheid tritt die Stelle einer Ersatzglocke an, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Eisen gegossen worden war und mittlerweile hörbare Schäden aufweist. „Es ist ein freudiges Ereignis, ein lang gehegter Wunsch, der nun in die Tat umgesetzt wird“, sagte Peters in seiner Ansprache, in der er den Gemeindemitgliedern für ihre materiellen Opfer und ihren Willen, eine solche Neuanschaffung zu tätigen, ausdrücklich dankte.