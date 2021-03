Es ist ein wiederkehrendes Bild nach stürmischem Wetter entlang der L 98 zwischen Bassenheim und Ochtendung: Folienreste und Plastikabfall in Baumästen und Sträuchern, ebenso in den Furchen der nahen Äcker und Gräben. Der Ursprung des Unrats ist augenscheinlich das Werksgelände des Entsorgungsunternehmens SUEZ Deutschland, das seinen Hauptsitz in Wessseling hat und im Ochtendunger Industriegebiet Oberholzweg eine Sortieranlage betreibt.