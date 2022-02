Die 2G-Regel im Einzelhandel und auch die Quadratmeterbeschränkung gehören voraussichtlich ab Freitag in Rheinland-Pfalz der Vergangenheit an. So hat es jedenfalls Ministerpräsidentin Malu Dreyer angekündigt. Der Zugang zu den Geschäften soll dann für alle Menschen ohne Kontrollen möglich sein. Allerdings soll die Maskenpflicht weiterhin gelten. Unsere Zeitung hat mit Einzelhändlern in der Andernacher Innenstadt gesprochen.