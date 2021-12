Anders als im nahen Koblenz wurde das Impfzentrum des Kreises MYK in Polch bislang noch nicht reaktiviert. Angesichts der von der Bundespolitik ausgegebenen Impfziele – Bundeskanzler Olaf Scholz spricht gar von 30 Millionen Immunisierungen bis Jahresende – wächst in der Verbandsgemeinde Maifeld derzeit der Unmut über das ungenügende Angebot an entsprechenden Impfstellen.