Der Plaidter Haushalt weist in diesem Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von rund 2 Millionen Euro aus. Um ihre geplanten Investitionen, wie den Ausbau der Mühlenstraße, den Neubau einer Kita im Layches Weg sowie den weiteren Umbau des Dorfplatzes, stemmen zu können, muss die Gemeinde einen Kredit in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro aufnehmen. Die angespannte finanzielle Lage ruft jetzt die Kreisverwaltung auf den Plan.