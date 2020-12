Andernach

Das kulturelle Leben der Stadt Andernach wird in den kommenden Wochen deutlich vom vom Coronavirus beeinträchtigt werden: Um die Gesundheit der Besucher nicht zu gefährden, hat sich die Stadt Andernach entschlossen, vorsichtshalber alle größeren städtischen Kulturveranstaltungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden, bis Mitte April abzusagen. Jetzt informiert die Stadt in einer Pressemitteilung über die betroffenen Veranstaltungen und gegebenenfalls geplante Nachholtermine: