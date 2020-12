Mayen

Voll ins Kontor schlägt die Corona-Pandemie in der Kulturszene. Das 2020er-Ergebnis der praktisch ausgefallenen Burgfestspiele Mayen stellt ein beredtes Beispiel dar: Statt der kalkulierten Einnahmen über Eintrittsgelder und Gastspiele in Höhe von 566.000 Euro stehen läppische 370 Euro zu Buche, erwirtschaftet durch literarische Wandertouren. Unterm Strich wird, überwiegend wegen Personalkosten, ein Minus in Höhe von 390.000 Euro erwartet. Was ist für die Stadt überhaupt angesichts dieser Tatsache für 2021 planbar?