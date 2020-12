Saffig

In den vergangenen Monaten hat die Corona-Pandemie das öffentliche Leben bestimmt und den Alltag der Menschen verändert. Die einschneidenden Maßnahmen, die eine weitere Ausbreitung des Virus verlangsamen sollten, wurden in den vergangenen Wochen schrittweise gelockert. Vor diesem Hintergrund hat sich der Saffiger Gemeinderat mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das öffentliche Leben in der Ortsgemeinde befasst.