Polch

Bewegung auf dem Polcher Immobilienmarkt und nicht zuletzt die Corona-Pandemie werden wohl dazu führen, dass die Verbandsgemeindeverwaltung des Maifelds auf den bisher angedachten Erweiterungsbau verzichten kann. Aber der Reihe nach: Bedingt durch den Einwohner- und Aufgabenzuwachs der letzten 30 Jahre stößt die Verwaltung in ihrem Bestandsbau am Marktplatz an die Grenzen ihrer räumlichen Kapazitäten. Die Zahl von 420 Quadratmetern fehlender Bürofläche steht im Raum. Hinzu kommt: Auch in Zukunft müssen neue Stellen geschaffen werden, um die übertragenen Aufgaben weiterhin qualitativ hochwertig, aber auch in quantitativer Hinsicht bewältigen zu können.