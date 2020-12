Kreis MYK/Koblenz

Es ist mehr als verständlich, dass es die Menschen nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vermehrt in die freie Natur zieht. Der Wald bietet den geeigneten Ort, um Wanderwege zu erkunden und sich von der Hektik und den Sorgen des Alltags zu erholen. Allerdings: In manchen Wäldern sind derzeit doppelt so viele Menschen unterwegs als sonst. Die RZ hat sich umgehört, wo dies der Fall ist und was dies bedeutet.