Wegen Corona: Burgfestspiele 2022 müssen Plan B in der Tasche haben

Die Vorschau auf die nächste Saison der Burgfestspiele ist für den Stadtrat immer damit verbunden, ein Defizit im Haushalt einzuplanen. Für die Spielzweit 2022 wird es 324.000 Euro betragen, zur vorzeitigen Verpflichtung von Schauspielern, künstlerischem und technischen Personal müssen diesmal 541.000 Euro freigegeben werden. Der Stadtrat hat dies zwar einstimmig bei acht Enthaltungen getan, weil er weiß, dass vieles durch Besucher an Wertschöpfung in die Stadt zurückfließt. Aber es hat in der jüngsten Sitzung auch warnende Stimmen gegeben.