Praktisch aus der Versenkung ist ein mehr als 450 Jahre altes Wegekreuz in Alzheim geholt worden, es hat jetzt einen schönen Platz oberhalb von Alzheim gleich an der Kapelle am Wegesrand gefunden. Dies ist das zehnte Wegekreuz, dessen Aufarbeitung von der St.-Matthias-Bruderschaft Mayen und Umgebung finanziert worden ist, wie Brudermeister Heinz Schäfer erläuterte. „Und es ist eine Bereicherung für den Alzheimer Kreuzweg.“