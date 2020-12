Kreis MYK

Der Sommer scheint da zu sein. Jedenfalls kletterte das Thermometer in den vergangenen Tagen zum Teil schon auf 28 Grad. Mit den steigenden Temperaturen steigt auch der Wunsch auf Abkühlung und die Frage, ob und wann die Freibäder in unserer Region wieder öffnen. Unsere Zeitung hat bei den Bädern in der Region nachgefragt.