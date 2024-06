Wasserqualität geprüft: Trinkbrunnen in Andernach sind wieder in Betrieb

Die öffentlichen Trinkbrunnen in Andernach laufen wieder. Das geben die Stadt und Stadtwerke bekannt. Ab sofort fließt das Trinkwasser am Ochsentor und im Historischen Garten wieder und steht allen Bürgern sowie Besuchern zur Verfügung.

Aus einem öffentlichen Brunnen im Historischen Garten in Andernach sprudelt Trinkwasser. Foto: Martina Koch (Archiv)

Der Brunnen am Historischen Rathaus bleibt aufgrund der dortigen Bauarbeiten vorerst außer Betrieb. Die Wiederinbetriebnahme der Trinkbrunnen erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und dem Gesundheitsamt, um die Hygienestandards zu gewährleisten. Vor der Wiederinbetriebnahme wurden alle Leitungen gründlich gespült und die Wasserqualität durch eine mikrobiologische Untersuchung überprüft.

Die öffentlichen Trinkbrunnen an zentralen Orten in der Stadt sind ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur, insbesondere in den wärmeren Monaten. Sie bieten eine umweltfreundliche Möglichkeit, den Durst zu stillen, und tragen zur Reduzierung von Einwegplastik bei. red