Die Gärten im Kreis Mayen-Koblenz sind ein Paradies für Amseln. Das ist ein Ergebnis der „Stunde der Wintervögel“, zu der der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland kürzlich aufgerufen hatte. Dabei erfassen Vogelfreunde eine Stunde lang, wie viele und welche Vögel sie in ihrem Garten beobachten. In Mayen-Koblenz zählten 653 Teilnehmer in 455 Gärten im Landkreis insgesamt 15.494 Vögel.