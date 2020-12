Kreis MYK

Gottesdienstbesucher müssen sich künftig an kalten Tagen darauf einstellen, in warmer Kleidung in die Kirche zu gehen. Grund ist ein Konzept zum Heizen der katholischen Kirchen während der Corona-Pandemie, das das Bistum Trier herausgegeben hat. Dadurch soll es zwar auch in diesem Winter möglich sein, zur Feier der Gottesdienste die Kirchen zu heizen. Doch das erweist sich als Herausforderung.