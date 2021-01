Andernach/Pellenz

Welcher junge Andernacher weiß heutzutage noch, dass sich an der Ecke Moltkestraße/Güntherstraße einmal ein jüdisches Gotteshaus befand, welches in der Pogromnacht am 11. November 1938 von der SA in Brand gesteckt und dadurch vernichtet wurde? Viel Wissen darüber, was sich in Andernach in den Jahren der NS-Herrschaft zwischen 1933 und 1945 zugetragen hat, ist bereits verloren gegangen, befürchtet Konrad Sabel. Deswegen hat der Fotograf und Autor jetzt eine Wanderausstellung wider das Vergessen zusammengestellt, die ab dem Holocaustgedenktag am 27. Januar in den weiterführenden Schulen und den Rathäusern der Region gezeigt wird.