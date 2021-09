Wahlkreis Ahrweiler/Mayen: Diese Politiker wollen in den Bundestag

Zehn Direktkandidaten, aber nur ein Platz, der sofort, sicher und ohne Umwege in den Bundestag führt. Das ist die Ausgangslage im Wahlkreis Ahrweiler/Mayen (198) vor der Bundestagswahl am 26. September. Als „Titelverteidigerin“ tritt Mechthild Heil (CDU) an. Bei der Wahl vor vier Jahren holte sie 42,8 Prozent der Erststimmen und verwies Andrea Nahles (SPD) auf den zweiten Platz (27,4 Prozent). Schon 2013 und 2009 hatte sich die Andernacherin deutlich gegen Nahles durchgesetzt.