Wahl am Sonntag: Bekommt Mendig eine Stadtbürgermeisterin?

i Bekommt Mendig eine Stadtbürgermeisterin? Foto: Rico Rossival

Wie sich die Szenerie gleicht: Auch vor fünf Jahren ist ein Trio angetreten, um das Amt des Mendiger Stadtbürgermeisters zu erobern. Geschafft hat es damals Amtsinhaber Hans Peter Ammel (SPD), er setzte sich in einer Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Joachim Plitzko (CDU) durch. Stephan Retterath (Grüne) war in der ersten Runde ausgeschieden. Jetzt werden die Karten neu gemischt: Ammel, der die 70 mittlerweile überschritten hat, will die Amtsgeschäfte in jüngere Hände geben, er tritt nach 15 Jahren ab. Neu ist, dass erstmals eine Frau um das Amt mitmischt: Claudia Marbach-Mais (SPD). Ihre Konkurrenz: Achim Grün (CDU) und Edgar Girolstein (Grüne).