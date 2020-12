Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 09:27 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der K 21 sind am Montagabend eine 40-Jährige und ihr Kind (6) schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Unfallverursacher, ein Mann aus der VG Vordereifel, erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei Mayen mitteilt, war der 52-Jährige gegen 18.25 Uhr, aus Ettringen kommend, in Fahrtrichtung Kottenheimer Weg unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pkw der Frau. Die Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben zwei Rettungsfahrzeugen und Notarzt war auch ein Hubschrauber im Einsatz.