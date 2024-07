Plus Mendig Waffenhandel, Mord und Mendiger Leut’: Hans Astor stellt neuen Eifelkrimi vor Von Elvira Bell i Das Buch mit dem Titel „Sumpfleichen“ ist nicht das einzige Werk, dass den gelernten Uhrmacher, Rettungssanitäter und Industriekaufmann Hans Astor in der jüngsten Zeit beschäftigt hat. Der Autor aus Mendig lässt gerade eine kleine 100 Seiten umfassende Lektüre mit etwa 50 seiner Gedichte drucken. „Diesen Gedichtband mit dem Titel ‚mit leichter Feder’ hatte ich sozusagen zum Warm-up verfasst.“ Er ist nicht käuflich zu erwerben. Foto: Elvira Bell Fans von Hans Astor warten schon sehnsüchtig darauf. Nach einer längeren Pause setzt der Autor, Heimatkundler und Filmemacher mit „Sumpfleichen“, einem spannend und lebendig erzählten Kriminalroman, der ebenfalls in unserer Heimat angesiedelt ist, seine Erfolgsgeschichte fort. Dabei steckt dieses Mal hinter der Fiktion ein echter Fall. Lesezeit: 3 Minuten

Von 2011 bis 2018 hatte Hans Astor acht spannende Kriminalromane sowie einen Kinderkrimi veröffentlicht. Sein atmosphärischer Schreibstil und seine Bücher sprechen die Leser an. Spektakuläre szenische Lesungen in unserer Region – „Blutige Gleise“ anlässlich der Nacht der Vulkane – aber auch auf Buchmessen in Frankfurt und Leipzig, zu der die ...