Während Umzugs in Andernach: Täter stehlen Waschmaschine und Trockner

Die Waschmaschine einer Frau aus Andernach haben unbekannte Täter gestohlen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Zacharie Scheurer

Der Vorfall soll sich laut einer Meldung der Polizei am Samstag zwischen 9.40 und 10 Uhr in der Roonstraße 15 in Andernach zugetragen haben. Die Besitzerin der Waschmaschine und des Wäschetrockners war gerade dabei, umzuziehen. In dem kurzen Zeitraum von etwa 20 Minuten ließ sie die Geräte unbeaufsichtigt auf der Straße hinter einem Umzugstransporter stehen. Als sie wiederkam, waren beide Geräte weg.

Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang eine auffällige Person auf dem Grundstück beobachten. Laut Polizeimeldung soll diese Person männlich, etwa 175 Zentimeter groß und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Sie sei von schlanker Statur und mit kurzen grau-weißen Haare.