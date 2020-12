Wählen mit 16: Viele Jugendliche sind dafür

Mayen

Die Jugend interessiert sich nicht für Politik: Das ist ein Vorurteil, das derzeit immer wieder eindrucksvoll widerlegt wird. Ob „Fridays for future“, Black lives matter“ oder die Bewegung Seebrücke: Die Jugend ist engagiert und will mitreden. Bei Wahlen aber ist sie außen vor: Viele der jungen Menschen sind noch nicht volljährig und dürfen daher noch nicht ihr Kreuzchen machen, etwa bei der Anfang 2021 anstehenden Landtagswahl. Anlässlich des 50. Jahrestages zur Absenkung des Wahlalters von 21 auf 18 Jahre, warb Malu Dreyer noch einmal für ein Wahlrecht ab 16. Eine frühe Beteiligung steigere die Demokratie-Kompetenz der Jugendlichen sowie deren Interesse und Engagement für die Politik, meint die Ministerpräsidentin. Und sehen das die Jugendlichen auch so? Die RZ hat sich in der Mayener Innenstadt umgehört.