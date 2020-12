Wacholderhütte: Zwei junge Schwestern übernehmen Ausflugslokal in Langscheid

Langscheid

Die Heidelandschaft zwischen Langscheid und Arft ist eines der Naturhighlights der Verbandsgemeinde Vordereifel. Start und Zielpunkt des 8,8 Kilometer langen Traumpfades „Wacholderweg“ ist die Wabelsberger Wacholderhütte am oberen Ortsrand von Langscheid. Wanderer, die das Ausflugslokal in diesem Sommer für eine Stärkung ansteuern wollten, hatten allerdings Pech, denn es fehlte ein Pächter, der bereit war, das Lokal zu bewirtschaften. Das soll sich nun im kommenden Jahr wieder ändern: „Ein freudiger Anlass in diesen schlechten Zeiten: Wir haben Nachfolgerinnen gefunden“, berichtet Ortschefin Gabi Müller-Dewald. Ein Schwesternduo – Ayla (27) und Kira Kowalinski (24) aus Ahrbrück – stellt sich der Herausforderung.