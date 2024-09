Plus Mendig

Vulkanbad Mendig: 100 Hunde gehen schwimmen – auch wenn manchen das Wasser zu kalt ist

Von Elvira Bell

i Ina und Maik Lampert trugen im Wasser Trockenanzüge. Die beiden ehrenamtlichen Rettungsspezialisten der „BAD RHV“ übten mit ihren Rettungshunden etwas abseits des großen Getümmels die Wasserrettung. Foto: Elvira Bell

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat das Vulkanbad in Mendig seine Badesaison beendet. Bei herbstlichen Temperaturen verwandelte sich das idyllisch gelegene Freibad erstmals in seiner Geschichte in ein Paradies für bewegungsfreudige Vierbeiner jeder Größe.