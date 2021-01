Polch

Zuversicht statt Verzagen, so lautet aktuell die Devise des Arbeitskreises „Open-Air-Theater“, der weiterhin an einer Neuauflage des Kulturevents auf dem Polcher Marktplatz im kommenden Jahr arbeitet. „Zum Glück gibt es in der heutigen Zeit technische Möglichkeiten, die allen das Leben erleichtern. So können die Planungen und Weiterentwicklungen vorangetrieben werden“, betont Mitglied Thomas Pelchen.