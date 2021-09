Vorsicht, Übung: Wenn an der Kaserne scharf geschossen wird

Zweimal pro Jahr wendet sich Herbert Seul an alle Medien in Mayen, um auf Gefahren hinzuweisen, die vom Standortübungsplatz der Bundeswehr ausgehen. Eingebettet ist dieser in eine Wald- und Wiesenlandschaft, eine grüne Lunge, die offenbar jederzeit zum Spaziergang einlädt. Aber: Das fast 127 Hektar große Gelände hat eine militärische Funktion, die das Betreten stark einschränkt. So weist der Kasernenfeldwebel der Oberst-Hauschild-Kaserne auf gravierende Lagen hin, auf die sich jeder Passant einzurichten hat – und auf manche Kuriosität.