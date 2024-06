Plus Mayen

Vorreiterin vor mehr als 100 Jahren: Anna Mehl kämpfte für Frauen und Mädchen in Mayen

i Anna Philippine Mehl (vorn, Zweite von links) im Kreis des Lehrerkollegiums. Mehl wirkte nicht nur innerschulisch an der Weiterbildung von Mädchen mit, sondern betätigte sich außerhalb des Schulgebäudes in gesellschaftlichen Initiativen. Foto: Geschwister Simenus/GAV

Erschreckend ist für manchen demokratischen Kommunalpolitiker kürzlich das Abschneiden der rechtslastigen AfD gewesen. Genauso erschreckend: Nur wenige Frauen sind in der jüngsten Wahl in die Kommunalparlamente eingezogen – in der Stadt Mayen sind es nur neun von 36 Ratssitzen gewesen. Dabei hat Ina Rüber-Teke, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mayen, im Vorfeld in vielen Workshops für mehr Partizipation von Frauen geworben. Und ein Blick in die Geschichte – das Frauenwahlrecht in Deutschland wurde 1918 erkämpft – zeigt: Auch in Mayen hat es vor 100 Jahren schon unerschrockene Vorkämpferinnen für die politische und berufliche Teilhabe von Frauen gegeben.