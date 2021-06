Obwohl die Proben in der Laienkultur wieder stattfinden dürfen, ist die aktuelle Stimmung bei den Akteuren noch zögerlich. Die Vorfreude auf Proben, wie sie von den gesetzlichen Rahmenbedingungen her möglich sind, und die Lust auf Publikum und Applaus scheinen noch recht verhalten. „Die Darsteller und Tänzer des Musicalteams der IGS Plaidt sitzen in den Startlöchern“, erklärt Walter Mürtz, Vorsitzender des Vereins On Stage.