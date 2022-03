Den Ernst der Lage haben die Mayener Stadträte erkannt – allein das Empfinden über die Dringlichkeit von Maßnahmen für die kritische Infrastruktur ist in der jüngsten Ratssitzung auseinandergegangen. Ein Ansatzpunkt: Mit Notstromaggregaten will die Stadt an vier Stellen im Stadtgebiet gewappnet sein, wenn der Netzstrom ausfallen sollte.