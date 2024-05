Plus Pellenz

Vor der Kommunalwahl: Welche Wünsche und Ziele haben die Parteien der VG Pellenz?

Von Martin Ingenhoven

i Von der Höhe her ist die Fahrzeughalle der Krufter Wehr großzügig bemessen, allerdings ist die Halle nicht tief genug, um Platz für die Lagerung von Ausrüstungsgegenständen und der bestellten Drehleiter für die Pellenz zu bieten, hieß es beim Ortstermin des VG-Rats. Foto: Koch Martina/Martina Koch

Wer sitzt zukünftig im Verbandsgemeinderat der VG Pellenz? Bleibt es bei drei Parteien oder gelingt neuen Bewerbern der Einzug in den Rat? Fünf Parteien und Wählergruppen bewerben sich dort um einen Sitz. Was sind ihre Ziele? Wo liegen in Zukunft die größten Herausforderungen? Und was erwarten die potenziellen neuen Ratsmitglieder von ihrer Arbeit im Rat nach dem Wahlsonntag? Die Rhein-Zeitung hat nachgefragt und die Antworten gesammelt.