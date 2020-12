Mendig

Der Lavakeller im Hof Michels ist eine Visitenkarte und ein Erfolgsmodell zugleich, das in der Bierbrauerstadt Mendig und im Vulkanpark zweifelsohne Geschichte schreibt. Vor 25 Jahren, am 3. Juni 1995, wurde der Lavakeller „In der Brauerstraße“ als zusätzliche Attraktion zum bereits 1988 eröffneten Vulkanmuseum für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seither ist er als ein besonderes Glied in der Kette der Vulkanparkprojekte nicht mehr wegzudenken.