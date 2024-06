Plus Andernach

Von Mütterschule zur lebenslangen Begleiterin: Andernacher Familienbildungsstätte feiert 60 Jahre

i Stefanie Lange, Leiterin der katholischen Familienbildungsstätte in Andernach, und Paul Meyer, Vorsitzender des Vereins, der Träger der Familienbildungsstätte ist, freuen sich über den 60. Geburtstag der Familienbildungsstätte. Foto: Bistum Trier/Julia Fröder

Die Familienbildungsstätte (FBS) in Andernach versteht sich als Ort der Begegnung, der Akzeptanz, als Anlaufstelle für Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen und jedes Alters. Dabei ist das Kursangebot so vielfältig wie das Leben – und das nun seit 60 Jahren. Dieser Geburtstag wird mit einem großen Fest am Samstag, 29. Juni, ab 12 Uhr in der Ludwig-Hillesheim-Straße 3 gefeiert.